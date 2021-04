Sesto S.G: il Comune riceve la targa di 'Città europea dello sport 2022' al Coni di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Salone d'Onore del Coni di Roma, alla presenza del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Valentina Vezzali, del presidente del Coni, Giovanni Malagò, del presidente di sport e salute, Vito Cozzoli, del membro del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Diana Bianchedi, e del presidente di Aces Europe e MSP Italia, Gian Francesco Lupattelli, il Comune di Sesto San Giovanni ha ritirato la targa di Città Europea dello sport 2022. "Un riconoscimento importante per la nostra città che si sta dimostrando un ottimo esempio per la promozione della salute e per l'inclusione delle disabilità attraverso lo sport – commenta il sindaco Roberto Di Stefano –. Stiamo facendo un grandissimo lavoro anche per quanto riguarda la riqualificazione e il rilancio dei nostri impianti sportivi, dopo anni di degrado e incuria, grazie a una programmazione seria ed efficace. Crediamo molto nello sport che rappresenta per un noi un importante veicolo di socialità e aggregazione, oltre al fondamentale aspetto legato al benessere fisico: proprio per questo abbiamo scelto un claim significativo per la nostra candidatura, 'Vivere a ritmo di sport'. Ringrazio ancora una volta tutti coloro che hanno sostenuto la nostra candidatura: Regione Lombardia, Coni Lombardia, comitato Italiano Paralimpico Regione Lombardia, Asst Nord Milano, tutte le società e le associazioni del territorio, i volontari e tutti quanti hanno lavorato con impegno per raggiungere questo grandissimo risultato". (segue) (Com)