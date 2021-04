Sesto S.G: il Comune riceve la targa di 'Città europea dello sport 2022' al Coni di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grande orgoglio per Sesto San Giovanni – spiega Sergio Valsecchi, consigliere comunale e presidente della consulta dello sport, presente alla cerimonia odierna a Roma – che corona un percorso iniziato nel 2019 con la nostra candidatura, passato attraverso gli stati generali dello sport organizzati in Comune, il piano triennale delle politiche sportive, il dossier coi focus su inclusione e salute e i tanti eventi internazionali sul territorio, e concluso con la vittoria del titolo di Città Europea dello sport 2022 a cui, come amministrazione, abbiamo creduto fin dall'inizio. Ringrazio tutto il mondo sportivo cittadino che ci ha supportato in questo cammino e Aces Europe per la grande opportunità". Lo scorso settembre, in occasione della terza edizione della festa dello sport, del volontariato e della salute in piazza Oldrini, una delegazione di Aces Europe aveva fatto visita a Sesto San Giovanni per valutare la candidata del Comune espressa in un corposo dossier dell'amministrazione. L'ufficialità del riconoscimento di Città Europea dello sport 2022 era arrivata il 5 ottobre con una lettera firmata e indirizzata dal presidente di Aces, Gian Francesco Lupattelli, al sindaco Roberto Di Stefano. Nel 2022, anno in cui Sesto San Giovanni sarà in carica come effettiva Città Europea dello sport 2022, il Comune riceverà, sempre al Coni, la "ciotola di benemerenza". (Com)