Emilia Romagna: accordi commerciali, Bonaccini incontra ambasciatore messicano

- "Il presidente Stefano Bonaccini ha incontrato oggi in Regione l’ambasciatore del Messico in Italia, Carlos García de Alba Zepeda, accompagnato dal console onorario per l’Emilia-Romagna, Paolo Zavoli". Lo ha riferito in una nota la Regione: "Al centro dell’incontro, la possibilità di intensificare i rapporti, anche attraverso intese bilaterali, in diversi settori, fra i quali quello agro-industriale, ma anche nei comparti fitosanitario, dei Big data, culturale. Il faccia a faccia è stato subito operativo, finalizzato all’allargamento delle relazioni bilaterali, con l’avvio della verifica dei passaggi necessari per costruire in tempi brevi un protocollo di intesa sui temi di interesse comune". Tra le proposte avanzate, anche la realizzazione di webinar informativi sul nuovo accordo globale Unione Europea-Messico, coinvolgendo anche Stati Uniti e Canada, partner commerciali del Messico, dedicati alla possibilità di inserimento di prodotti emiliano-romagnoli nel mercato messicano, e viceversa. (Ren)