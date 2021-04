Italia-Usa: M5s, grazie a lavoro Farnesina amicizia sempre più stretta tra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Esteri in una nota dichiarano: "Proprio nell'anno del 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti, siamo qui a evidenziare la significativa visita del ministro Luigi Di Maio che, tra oggi e domani, terrà alcuni incontri con l'amministrazione Usa. Si tratta della prima visita di un ministro straniero alla nuova amministrazione guidata dal presidente Joe Biden: a livello politico e simbolico è un dato di particolare rilevanza perché dimostra la proficua collaborazione tra noi e gli Stati Uniti". (segue) (Com)