Italia-Usa: M5s, grazie a lavoro Farnesina amicizia sempre più stretta tra i due Paesi (2)

- "Recentemente - aggiungono - la relazione tra Farnesina e Usa ha già portato al raggiungimento di importanti traguardi come attesta l'annunciato trasferimento in patria di Chico Forti, il nostro connazionale detenuto per anni in un carcere di massima sicurezza in Florida, che a breve tornerà finalmente in Italia. L'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti ha radici storiche e profonde, con questa visita siamo convinti che il nostro rapporto non farà che stringersi ulteriormente", concludono. (Com)