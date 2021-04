Lavoro: sindacati Roma e Lazio, dopo 8 anni nessun rinnovo contratto operatori Multiservizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quasi otto anni di attesa, senza che sia giunto il meritato rinnovo contrattuale: è questa la situazione delle migliaia di dipendenti del comparto Multiservizi sul territorio. Persone che per pochi euro l'ora, in un momento di pandemia, puliscono e sanificano ospedali, scuole, mezzi di trasporto, uffici pubblici, offrono assistenza scolastica e operano nel comparto dei beni culturali". È quanto si legge in una nota della Filcams Cgil di Roma e Lazio, della Fisascat Cisl di Roma Capitale e Rieti e della UilTrasporti Lazio. "Lavoratori in prima linea, la maggior parte donne, e molte delle quali monoreddito, che chiedono a gran voce di non essere trattati come una categoria di serie B - prosegue la nota -. In vista della ripresa delle trattative per il rinnovo, domani, 13 aprile, dalle 10 alle 12, si terrà un'assemblea telematica dei delegati sindacali del Lazio, che sarà in diretta sulle nostre pagine Facebook. La voce dei dipendenti del comparto deve essere assolutamente ascoltata. In tutta Italia sono 600 mila i lavoratori del comparto Multiservizi in attesa di rinnovo, e una grande percentuale si trova sul nostro territorio. Non è accettabile un braccio di ferro con le parti datoriali che non tenga conto degli immensi sforzi quotidiani di persone che, talvolta per stipendi di 400 euro al mese, garantiscono un servizio essenziale per la collettività, e che nell'ultimo anno hanno rischiato la propria salute per circa sette euro lordi l'ora". (Com)