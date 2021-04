Difesa: Mariani (Mbda Italia), produzione Marte-Er per Qatar già contrattualizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo diversi prodotti in fase di sviluppo: i più importanti sono i missili Marte-Er per il Qatar e il Camm extended range. Così Lorenzo Mariani, amministratore delegato di Mbda Italia, durante la conferenza stampa organizzata oggi sulle attività italiane del Gruppo. “Entrambi hanno visto un lancio importante, il primo all’inizio e il secondo alla fine dell’anno: è attualmente in corso la roadmap di sviluppo”, ha detto, aggiungendo che la produzione del Marte-Er al Qatar è “già contrattualizzata, sia per le batterie costiere che per gli elicotteri NH90 venduti da Leonardo”. (Ems)