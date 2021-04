Terzo settore: Papatheu (FI), comparto è stato abbandonato, serve una svolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I precedenti governi hanno fatto ben poco, finora, per il Terzo settore che è stato completamente abbandonato. Faccio un appello al presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla sua sensibilità, affinché si prenda cura di una realtà così importante per l’Italia". Lo afferma, in una nota, la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu. "Le associazioni del comparto si sentono lasciate al loro destino, perché non hanno alcun tipo di fondi a cui attingere - continua la parlamentare di FI -. Occorre che una parte delle risorse dell’annunciato, nuovo scostamento di bilancio vada a supportare un mondo che è fondamentale, con le sue attività, per il tessuto sociale ed economico del nostro Paese". Papatheu conclude: "Serve una svolta, è urgente un decreto Sostegni bis per garantire indennizzi rapidi ed adeguati".(Com)