Imprese: Mariani (Mbda Italia), prosegue piano di ammodernamento degli stabilimenti

- Stiamo proseguendo nel piano di ammodernamento degli stabilimenti: le attività sono attualmente in corso nello stabilimento di Fusaro, dopo un rallentamento dovuto alla pandemia e alle relative misure di sicurezza. Così Lorenzo Mariani, amministratore delegato di Mbda Italia, durante la conferenza stampa organizzata oggi sulle attività italiane del Gruppo. “Per il 2021 prevediamo l’avvio di altre attività di standardizzazione qualitativa e quantitativa a Roma e La Spezia, spinta dalla normativa Covid e dai carichi di lavoro che sono aumentati”, ha detto, aggiungendo che la società prevede un incremento di “circa un centinaio di unità in termini di forza lavoro, al netto di un numero importante di uscite per pensionamento”. (Ems)