Thailandia-Italia: il 22 aprile webinar su opportunità nel settore sanitario

- Si terrà il 22 aprile dalle 9.30 alle 11 un webinar organizzato dal gruppo The European House – Ambrosetti sulle opportunità in Thailandia per le imprese italiane attive nel settore della sanità. “Il webinar – si legge nell’invito – rappresenta un’occasione per discutere le opportunità di investimento nel settore medico e sanitario in Thailandia, grazie all’intervento di rappresentanti istituzionali thailandesi di alto livello, a partire dal Consiglio di investimento, e alla presentazione del caso-studio concreto di un’azienda italiana che ha investito con successo in Thailandia”. Tra gli interventi vi sarà quello dell’ambasciatore d’Italia a Bangkok, Lorenzo Galanti; di Vtitoria Group Alberto La Lumbia; dell’ambasciatore della Thailandia a Roma, Chirdchu Raktabutr; di Kritsana Saeheng del Consiglio di investimento della Thailandia; di Lorenzo Tavazzi di The European House – Ambrosetti. (segue) (Fim)