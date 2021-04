Thailandia-Italia: il 22 aprile webinar su opportunità nel settore sanitario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni la Thailandia ha rafforzato la propria posizione di “hub medico dell’Asia”, grazie in particolare a una solida infrastruttura sanitaria e a un’eccellente reputazione internazionale dei suoi medici. La domanda interna di servizi clinici è in crescita, secondo gli organizzatori, lo sarà negli anni a venire in considerazione dell’invecchiamento della popolazione. Inoltre, il settore dei dispositivi medici è l’ottavo nella regione dell’Asia-Pacifico, con circa 600 produttori locali. Il governo considera l’industria sanitaria un settore prioritario e il Consiglio di investimento offre un’ampia gamma di incentivi per i progetti d’investimento. (Fim)