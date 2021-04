Turchia-Libia: Dabaiba giunto ad Ankara per il primo incontro del Consiglio libico-turco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba, è arrivato nella capitale turca Ankara per partecipare al primo incontro del Consiglio di cooperazione strategico di alto livello libico-turco, presieduto dal premier di Tripoli e dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Un incontro tra il premier libico e il capo dello Stato turco, peraltro, è in corso in queste ore. A gennaio 2014 la Libia, rappresentata da Ali Zeidan per conto del governo ad interim, e la Turchia, rappresentata dall’allora primo ministro Erdogan, hanno siglato un accordo per la formazione del Consiglio di cooperazione strategico, allo scopo di sviluppare le relazioni bilaterali nei settori dell’economia e del commercio. (segue) (Lit)