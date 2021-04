Turchia-Libia: Dabaiba giunto ad Ankara per il primo incontro del Consiglio libico-turco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo stipula che i ministri degli Esteri dei due Paesi coordinino i lavori del Consigli e preparino l’ordine del giorno di ogni incontro, e che i ministri convochino un incontro ministeriale, presieduto dai capi delle due diplomazie, il giorno prima della riunione del Consiglio. Secondo l’ufficio stampa del governo unitario libico, Dabaiba e i 14 ministri che lo accompagnano terranno diversi incontri bilaterali a margine della riunione con i loro omologhi turchi, per discutere di diversi dossier di cooperazione. Lo scorso marzo il presidente del Consiglio presidenziale, Mohamed Menfi, si è recato in visita di lavoro a Istanbul, dove ha incontrato il presidente Erdogan per discutere di questioni condivisi e degli ultimi sviluppi del dossier libico. (segue) (Lit)