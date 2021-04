Turchia-Libia: Dabaiba giunto ad Ankara per il primo incontro del Consiglio libico-turco (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a Dabaiba, la delegazione libica comprende i ministri degli Esteri (Najla Al Mangoush), dell’Interno (Khaled Mazen), della Salute (Ali Zanati), del Governo locale (Badr al Din al Toumi), delle Finanze (Khaled Abdullah), dei Trasporti (Muhammad al Shahoubi), dell’Economia e del commercio (Muhammad al Hawaij), del Petrolio e del gas (Muhammad Aoun), della Pianificazione (Fakher Abu Farna), dell’Industria e dei minerali (Ahmed Abu Hisa), delle Abitazioni e delle costruzioni (Abu Bakr Al Ghawi), dell’Istruzione superiore e della ricerca scientifica (Imran Abdul Nabi). In Turchia andranno anche il ministro di Stato per la comunicazione e gli affari politici, Walid al Lafi, il ministro di Stato per gli affari governativi , Adel Jumaa, oltre al capo di stato maggiore, generale Muhammad al Haddad, al presidente del della Compagnia elettrica nazionale libica (Gecol), Wiam al Abdali, e ad altri funzionari di alto livello. (Lit)