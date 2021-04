Milano: in Consiglio comunale commemorazione per partigiana Fiamma, non dimenticheremo il suo contributo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Milano, in apertura della seduta di oggi, ha osservato un minuto di silenzio in ricordo della partigiana Antonietta Romano Bramo, nota con il nome di battaglia di "Fiamma", morta due giorni fa. Nata nel capoluogo lombardo nel 1925, aderì giovanissima alla Resistenza, facendo parte della 111esima Brigata Garibaldi, che agiva nella zona Sempione di Milano. "Dopo la Liberazione, Antonietta Romano Bramo è stata una presenza costante nella nostra città, nelle scuole, nelle quali si è sempre recata per raccontare la propria storia, ma soprattutto per richiamare gli ideali di pace, di solidarietà, di realizzazione di un mondo migliore per i quali tante donne e uomini avevano combattuto durante la Resistenza", ha detto in Aula il presiedente del Consiglio comunale Lamberto Bertolè. "Pochi mesi fa, il 7 dicembre 2020, abbiamo confertito ad Antonietta l'Ambrogino d'Oro, la civica benemerenza della nostra città, ritirata in quella circostanza dalla figlia. A lei e a tutti gli altri famigliari e amici esprimiamo il cordoglio del Consiglio comunale e la vicinanza e la gratitudine di tutta la città per l'impegno, i sacrifici e la passione democratica e civile di Antonietta Romano Bramo, di Fiamma. Non dimenticheremo il suo contributo alla nostra democrazia", ha assicurato prima di dare inizio al minuto di silenzio Bertolè, ringraziando la "Federazione provinciale dell'Anpi per il grande lavoro di ricordo e di ricostruzione delle biografie dei tanti partigiani che purtroppo negli ultimi mesi ci stanno lasciando". (Rem)