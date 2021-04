© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sono d'accordo sulle isole Covid free. Perché allora non prevedere la vaccinazione di massa anche in tutte le altre realtà a forte trazione turistica? Non possono esserci luoghi di serie A e luoghi di serie B. Meglio andare avanti con la campagna vaccinale per fasce di età". Lo afferma in una nota il deputato democratico, Michele Bordo. (Com)