Montenegro: Ue, non ripaghiamo debito Podgorica con Cina per autostrada (3)

- Secondo quanto affermato dal ministro Spajic al "Financial Times", il Montenegro al momento starebbe facendo "grande affidamento" sulla Cina per l'ottemperamento dei propri obblighi economici, ma questo renderebbe la situazione "drammatica" da un punto di vista geopolitico. "Dobbiamo meglio connetterci con i nostri alleati europei" ha affermato aggiungendo: "Dobbiamo riallineare la nostra economia con quella europea". L'accordo tra Montenegro e Cina per la costruzione dell'autostrada fu firmato dal precedente governo montenegrino, guidato dal Partito democratico dei socialisti (Dps), il quale è stato sostituito alla guida del Paese nel mese di agosto 2020 dopo 30 anni al potere. Già a fine marzo il vicepremier montenegrino Dritan Abazovic ha dichiarato che l’Ue dovrebbe aiutare il suo Paese a ripagare il prestito contratto con la Cina dal precedente esecutivo. "Penso che sia una scelta logica, scambiare un prestito poco conveniente, con un altro più favorevole che il Montenegro potrà onorare più facilmente", ha affermato Abazovic. (Beb)