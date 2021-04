Roma: Bordoni (Lega) su scambio Colosseo Raggi, dilettanti allo sbaraglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Arena di Nimes in Francia al posto del Colosseo? Normalmente chi sbaglia paga ma al Campidoglio invece ultimamente chi sbaglia spende e, purtroppo, spende sempre di più. E' dallo scorso novembre che gli aumenti nelle spese per la comunicazione della Raggi ci hanno insospettito tanto da ritener doveroso presentare una interrogazione alla quale, per il momento, come risposta dobbiamo accontentarci di clamorose gaffe nella pubblicazione e condivisione dei post come accaduto per pubblicizzare l'evento internazionale di golf Ryder cup 2023". Così in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni che aggiunge: "Una comunicazione che dovrebbe essere utilizzata per fini istituzionali e non politici tra il 2018 e il 2020 è lievitata di ben oltre i 30 mila euro ma cominciamo a temere che non sia servito a nulla. Con tutto quello che si è speso tra materiale audiovisivo, sufficiente per una piccola emittente privata, e assunzioni di videomaker e comunicatori non si fa nemmeno un lavoro di controllo sui post da pubblicare? Così non si fa altro che alimentare i nostri dubbi nell'affidamento di mansioni e servizi ad esterni ma con risultati deludenti e che ci lasciano perplessi", conclude Bordoni. (Com)