Covid: Letta, basta “toto date” su riaperture, prima vaccinare tutti over 60

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo mettere la parola fine al ‘toto data’” per le riaperture “perché non fa bene a nessuno”. Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo su “Radio Immagina”. “Si crea frustrazione” ipotizzando date quando invece, ha aggiunto, bisogna "dire a quali condizioni si riaprirà in sicurezza: aver vaccinato tutti gli over 60 ed avere un tasso di contagi sotto i 50 ogni 100mila abitanti per sette giorni di fila. Quando avremo queste condizioni si riaprirà e io spero sia il più presto possibile”. Ma, ha aggiunto, "la data la indicherà il governo". (Rin)