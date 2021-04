Slovenia: premier Jansa smentisce esistenza di un suo "non paper" su Bosnia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base di tali informazioni Komsic ha convocato oggi l'ambasciatrice slovena, secondo quanto precisa il sito "Klix". Sempre nella giornata di oggi Komsic ha confermato che il presidente della Slovenia, Borut Pahor, ha chiesto agli esponenti della presidenza bosniaca se è possibile "una separazione pacifica" fra le varie componenti della Bosnia Erzegovina. Komsic ha precisato che la domanda è stata posta nel corso della recente visita di Pahor a Sarajevo. La risposta è stata negativa da parte dell'esponente croato e quello musulmano, Sefik Dzaferovic, mentre l'esponente serbo della presidenza ha espresso una posizione opposta. "Sì, è vero (che Pahor ha posto la domanda). Anche per questo ma non solo abbiamo anche inviato un 'non paper'", ha detto Komsic. (segue) (Seb)