Slovenia: premier Jansa smentisce esistenza di un suo "non paper" su Bosnia (5)

- Il ministro croato ha annunciato la presentazione di un "documento informale" sulla Bosnia Erzegovina, un'iniziativa congiunta di Croazia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Grecia e Cipro. In questo documento viene ribadito che la Bosnia Erzegovina deve rimanere al centro dell'attenzione dell'Ue, che l'adesione del Paese è sia una priorità che un'aspirazione e che per raggiungere questo obiettivo è necessaria una trasformazione globale dell'intera società. Uno dei primi obiettivi di questo percorso è acquisire lo status di Paese candidato, per il quale è necessario soddisfare 14 priorità definite dalla Commissione europea. (Seb)