Difesa: Israele, ministro Gantz presenta a segretario Usa sistemi avanzati

- Il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, ha visitato questa mattina insieme all'omologo statunitense, Lloyd Austin, la base aeronautica di Nevatim, dove ha presentato mezzi e sistemi avanzati in dotazione ai militari di Israele. In particolare, secondo quanto riferisce un comunicato stampa, Gantz ha presentato sistemi tecnologici avanzati, tra cui il caccia stealth di quinta generazione F-35, armamenti innovativi, i sistemi Iron Dome, Arrow, David's Sling e Trophy. Alla visita presso la base a Nevatim ha partecipato, tra gli altri, anche il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica israeliana, generale Amikam Nurkin. In occasione dell'incontro, Austin ha donato a Gantz la foto incorniciata di un documento classificato distribuito dal dipartimento di Stato sul riconoscimento dell'indipendenza di Israele nel 1948. Da parte sua, il ministro della Difesa israeliano ha regalato all'omologo un modello del sistema Kela David. Nel corso della giornata, Austin visiterà lo Yad Vashem, il memoriale dell'Olocausto, a Gerusalemme, e il Memorial Hall, monumento dedicato ai caduti. (Res)