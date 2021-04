Ue: Carfagna invia a Bruxelles programmazione italiana fondi React

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, ha firmato e inviato a Bruxelles la programmazione italiana del React-Eu, che assegna risorse supplementari alla politica di coesione per gli anni 2021 e 2022. E' quanto si legge in una nota. L’Italia è titolare della quota più alta dei fondi, 13,5 miliardi su 47,5, ed è tra i primi Paesi ad aver comunicato alla commissione europea il suo piano per utilizzare i finanziamenti. La voce principale, per un totale di 4 miliardi, è legata alla decontribuzione dei contratti di lavoro al Sud, seguita dagli interventi verdi e per la sostenibilità (2,6 miliardi) e dalle misure per l’emergenza Covid e la salute (1,7 miliardi). "Il nostro obiettivo principale - spiega Carfagna - coincide con quello indicato dall’Europa, e cioè il recupero dei divari sociali e territoriali del Mezzogiorno, che avrà circa i due terzi dei finanziamenti. Abbiamo scelto interventi effettivamente realizzabili, evitando di trasformare questa programmazione in un libro dei sogni, magari affascinante ma impossibile da portare a termine". (segue) (Com)