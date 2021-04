Speciale energia: guasto al sito nucleare di Natanz dopo l’avvio di nuove centrifughe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito nucleare iraniano di Natanz ha subito un guasto che ha coinvolto la sua rete elettrica, poche ore dopo l'avvio di nuove centrifughe in grado di arricchire l'uranio in modo molto più veloce di prima. Lo ha confermato Behrouz Kamalvandi, portavoce dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran (Aeoi), citato dall’emittente televisiva statale dell’Iran. Si tratta dell'ultimo di una serie di misteriosi incidenti in uno dei siti più protetti di Teheran avvenuto, peraltro, mentre sono ripresi i negoziati sull'accordo nucleare iraniano con le potenze mondiali. Israele era stata accusata di un attacco contro un avanzato impianto di sviluppo e assemblaggio di centrifughe a Natanz nel luglio 2020. Lo Stato ebraico è considerato responsabile, insieme agli Stati Uniti, del virus Stuxnet che ha sabotato le centrifughe di arricchimento iraniane un decennio fa. (Irt)