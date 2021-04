Speciale energia: per Teheran l’incidente all'impianto di Natanz è un atto di “terrorismo nucleare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incidente all'impianto di arricchimento dell'uranio di Natanz, in Iran, è stato un attacco e un atto di "terrorismo nucleare". Lo ha detto alla televisione iraniana il vicepresidente e direttore dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran (Aeoi), Ali Akbar Salehi. L’Iran aveva riferito di un guasto alla rete elettrica del sito nucleare, poche ore dopo l'avvio di nuove centrifughe in grado di arricchire l'uranio in modo molto più veloce. "Pur condannando questo atto vile, l'Iran sottolinea che la comunità internazionale e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica devono contrastare questo terrorismo nucleare", ha detto Salehi. Secondo il direttore dell’Aeoi, l'attacco a rappresenta "il fallimento degli oppositori dei negoziati sulla revoca delle sanzioni contro l'Iran". L'Iran, ha osservato, si riserva il diritto di adottare “tutte le misure appropriate” in relazione a questo atto. (Irt)