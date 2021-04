Speciale energia: ambasciata Stati Uniti, Washington impedirà completamento Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono determinati a “utilizzare tutte le leve disponibili per impedire il completamento del Nord Stream 2”, il gasdotto in costruzione tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. È quanto affermato dal portavoce dell'ambasciata degli Usa a Berlino, Joseph Giordono-Scholz, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Der Tagesspiegel”. Il funzionario ha aggiunto che, per gli Stati Uniti, qualsiasi impresa coinvolta nel progetto del Nord Stream 2 “rischia” di essere sottoposta a sanzioni Secondo Giordono-Scholz, il gasdotto nel Baltico è “un progetto geopolitico della Russia, che minaccia la sicurezza energetica dell'Europa tanto quanto quella dell'Ucraina e dei partner orientali della Nato”. Questo giudizio, ha evidenziato il portavoce dell'ambasciata degli Stati Uniti a Berlino, è “condiviso da alcuni dei nostri partner europei e anche da alcune autorevoli voci in Germania”. (Geb)