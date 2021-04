Speciale energia: per salvare Nord Stream 2, governo potrebbe investire nell'idrogeno in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per impedire che gli Stati Uniti attuino ulteriori sanzioni contro il gasdotto Nord Stream 2, in fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, il governo tedesco avrebbe offerto all'amministrazione degli Usa di investire notevolmente nello sviluppo dell'idrogeno in Ucraina. L'obiettivo è facilitare l'ingresso del Paese nell'era delle energie pulite, così da disancorarlo dal transito del gas russo sul proprio territorio, importante fonte di entrate per Kiev. Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”, i movimenti di truppe della Russia al confine con l'Ucraina ostacolano la proposta che la Germania avrebbe presentato agli Usa. Sulla questione è intervenuto il portavoce dell'ambasciata degli Stati Uniti a Berlino, Joseph Giordono-Scholz. Intervistato da “Der Tagesspiegel”, il funzionario ha affermato che gli Usa sono “sempre più preoccupati per la crescente aggressione della Russia nell'Ucraina orientale, soprattutto a causa dei movimenti di truppe al confine del paese”. (Geb)