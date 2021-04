Speciale energia: Fmi, Pil petrolifero dell'Azerbaigian crescerà dello 0,2 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil petrolifero dell’Azerbaigian crescerà dello 0,2 per cento nel 2021. È quanto emerge dalle previsioni aggiornate del Fondo monetario internazionale (Fmi) nel rapporto Regional Economic Outlook sulla regione del Medio Oriente e dell'Asia centrale. La stima è rimasta invariata rispetto alla previsione di ottobre del 2020 e si prevede un aumento dello 0,2 per cento anche nel 2022. L’Fmi riporta che la riduzione della produzione di petrolio nel quadro dell'accordo Opec+ influenzerà debolmente l'attività economica in Azerbaigian. Inoltre, secondo le previsioni del Fondo, il Pil non petrolifero dell'Azerbaigian aumenterà del 3,5 per cento per l’anno corrente, in crescita rispetto alle stime di ottobre che indicavano un 3 per cento, mentre nel 2022 ci sarà un rallentamento della crescita al 2,5 per cento. (Rum)