Sanità: con cartelle cliniche informatizzate più sicurezza per pazienti policlinico Gemelli (3)

- "Al policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs - spiega Riccardo Maviglia, anestesista presso la Uoc Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e tossicologia clinica - possiamo contare su un sistema che, anche quando è emersa la necessità di aprire il Covid2 hospital in pochissimo tempo, grazie anche al supporto offerto dai servizi informatici e dai fornitori, ci ha consentito di configurare il Columbus con 60 posti letto di terapia intensiva dotati della cartella Digistat, e il personale era già addestrato ad utilizzarlo. Questo sistema, peraltro, ci ha da subito permesso di visualizzare lo stato dei pazienti senza spostarli da una parte all'altra, con uno scambio d'informazioni costante, facilitato e trasparente tra i diversi professionisti". Maviglia evidenzia inoltre come l'adozione di questo sistema abbia permesso di garantire una maggiore sicurezza al paziente: "Disporre di uno strumento che ci consente di avere una prescrizione che è sicuramente per quel paziente, in cui i dati del monitoraggio derivano in maniera automatica grazie alla connessione con il sistema di monitoraggio e devono solo essere validati da un utente, ha cambiato moltissimo le cose. Così come è stato determinante disporre di sistemi automatici per l'interpolazione di un dato rispetto ad un altro. La sicurezza del paziente ha sicuramente beneficiato di una soluzione che tiene traccia dei giorni di terapia e che consente di fare anche degli schemi terapeutici". (segue) (Com)