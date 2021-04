Sanità: con cartelle cliniche informatizzate più sicurezza per pazienti policlinico Gemelli (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gestire al meglio il progetto, che prevede l'utilizzo del sistema nei diversi reparti ad alta intensità di cura all'interno di una struttura complessa e capillare come quella del policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, è stato istituito un gruppo di lavoro multidisciplinare, guidato dalla direzione sanitaria, composto dai principali stakeholder – medici della direzione sanitaria, del dipartimento di anestesia e rianimazione, personale infermieristico, direzione Ict e ingegneria clinica – e dal personale di Ascom. Disegnati i percorsi in grado di ottimizzare i flussi di lavoro e definite le specifiche funzionali volte alla personalizzazione del sistema per consentire l'adozione nei diversi reparti ad alta intensità di cura, il gruppo di lavoro ha adattato la cartella con un subset informativo e funzionale comune alle diverse aree, in modo da garantire la continuità assistenziale del paziente e lo scambio dati nel trasferimento di questi tra i diversi reparti, oltre ad alcune peculiarità (score, form applicativi specifici) per le singole aree di gestione del paziente. L'applicativo è dotato di un'interfaccia user-friendly ben organizzata, intuitiva e fruibile in modalità touch screen che ne semplifica l'apprendimento ed il relativo utilizzo da parte di un elevato numero di utenti. (segue) (Com)