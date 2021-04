Sanità: con cartelle cliniche informatizzate più sicurezza per pazienti policlinico Gemelli (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già largamente in uso all'interno del policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs non solo nelle terapie intensive ma anche in aree non seguite esclusivamente da rianimatori, come i neurologi nel caso dello Stroke, i pediatri rianimatori nel caso della terapia intensiva pediatrica o i pediatri nel caso della terapia intensiva neonatale, la soluzione suscita l'interesse anche da parte della neuro-riabilitazione ad alta intensità di cura e dei reparti di ematologia, che intravedono nella cartella clinica informatizzata numerose opportunità", dichiara Achille Manfredi Luongo, responsabile Uos digitalizzazione e qualità della cartella clinica. Digistat consente anche l'uso dei dati raccolti a scopi di ricerca. Antonino Ammendolia, responsabile per l'area dei sistemi medicali dipartimentali del policlinico Gemelli, sottolinea: "È un sistema estremamente versatile e modulabile, che permette di abilitare o disabilitare i diversi moduli applicativi che la compongono. Inoltre, è integrabile con altri sistemi informativi mediante diversi standard e protocolli, quali ad esempio Hl7 o Web services, e può integrarsi con svariate tecnologie sanitarie per raccogliere e gestire dati provenienti da strumentazione di monitoraggio e quant'altro, riducendo i tempi di raccolta del dato stesso". (segue) (Com)