Sanità: con cartelle cliniche informatizzate più sicurezza per pazienti policlinico Gemelli (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Digistat è inoltre un dispositivo certificato medicale, elemento cruciale per la sicurezza e requisito imposto dal nuovo Mdr europeo sui dispositivi medici (regolamento Ue 2017/745 che intende garantire più alti livelli di protezione dei pazienti) la cui entrata in vigore è prevista per il 26 maggio 2021. È attualmente in corso un ulteriore processo di perfezionamento della cartella, per assolvere agli Standard Joint Commission, e di aggiornamento del modulo di prescrizione e somministrazione della terapia. Ammendolia conclude: "L'aspetto fondamentale per la buona riuscita del progetto è certamente dovuto al commitment aziendale e alla collaborazione continuativa e sinergica tra le diverse funzioni aziendali ed il partner tecnologico Ascom". (Com)