Covid: Torino, 82 neo laureati in prima linea per le vaccinazioni (2)

- In questo modo gli ospedali e la sanità territoriale, impegnati nell’emergenza Covid e nella campagna di vaccinazione, sono stati immediatamente dotati di nuovi medici: i neo-iscritti sono già abilitati alla professione e dunque possono fin da ora operare all’interno del sistema sanitario. “Abbiamo risposto a una sollecitazione che ci è arrivata da parecchi colleghi, in un momento in cui il numero dei contagi è ancora consistente, gli ospedali devono fronteggiare un numero elevato di ricoveri e allo stesso tempo è necessario procedere con grande rapidità nella campagna di vaccinazione - spiega il presidente dell’Ordine dei Medici di Torino Guido Giustetto –. Abbiamo dunque velocizzato al massimo la procedura di iscrizione dei neo-laureati per consentire che i nuovi medici possano dare subito il loro contributo in questa fase”. (Rpi)