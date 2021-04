Spagna: Covid, azienda farmaceutica Rovi inizierà produzione vaccino moderna a Granada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda farmaceutica spagnola Rovi ha annunciato oggi che parteciperà alla produzione del vaccino anti-Covid Moderna a Granada. Secondo quanto riferito da Rovi in una nota inviata alla Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv) spagnola, a tale scopo sarà realizzata una nuova linea di produzione che potrebbe iniziare a fornire circa 100 milioni di dosi a partire dal terzo trimestre del 2021. In particolare, Rovi parteciperà alla fabbricazione del principio attivo, oltre alla sua formulazione, imballaggio e confezionamento finale prima della distribuzione. L'azienda sta già producendo il vaccino Moderna per l'Unione europea nei suoi impianti di Madrid da metà gennaio.(Spm)