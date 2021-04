Camera: il 14 aprile in commissione Lavoro elezione nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata convocata per dopodomani mercoledì 14 aprile, alle 13, la commissione Lavoro di Montecitorio per l'elezione del nuovo presidente, in seguito alla nomina di Debora Serracchiani come nuovo capogruppo del Partito democratico alla Camera. E' quanto comunicato, in Aula, dalla presidente di turno, Maria Edera Spadoni, che ha dato conto all'Assemblea della lettera di dimissioni di Serracchiani dalla presidenza della commissione. (Rin)