Armenia: Covid, vaccino AstraZeneca solo per persone oltre i 55 anni

- In Armenia il vaccino anti Covid AstraZeneca sarà somministrato a persone di età superiore ai 55 anni. Lo hanno deciso le autorità sanitarie armene, e il ministro della Sanità armeno Anahit Avanesyan ha sottolineato che il limite di età è stato fissato per "sicurezza e precauzione extra". Il Paese ha ricevuto 24 mila dosi del vaccino anglo-svedese attraverso la piattaforma internazionale Covax, ma nei giorni scorsi è arrivato anche il primo lotto del vaccino russo Sputnik V che comprende 15 mila dosi. Su questo punto, Avanesyan ha chiarito che "poiché il lotto di vaccino Sputnik V che abbiamo è composto da un numero di dosi limitato, abbiamo fissato le linee guida per il suo utilizzo come segue: operatori sanitari dai 18 ai 54 anni, persone con condizioni di salute croniche al di sotto dei 54 anni e lavoratori e residenti di case di cura al di sotto dei 55 anni".(Rum)