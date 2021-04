Turchia-Italia: “Daily Sabah”, amicizia Roma-Ankara abbastanza forte da superare tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amicizia tra Italia e Turchia è abbastanza forte da superare le tensioni tra i due paesi. Lo riferisce un editoriale sul quotidiano governativo turco “Daily Sabah”. In riferimento alla recente crisi tra Italia e Turchia a seguito delle dichiarazioni espresse in conferenza stampa dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, il quotidiano governativo ha pubblicato un articolo firmato dall’analista italiana e docente all’Università aeronautica della Turchia, Valeria Giannotta. Nell'editoriale, l'analista italiana sottolinea che nonostante l’inaspettata sorpresa per le parole del premier italiano, i rapporti tra Italia e Turchia sono “in ottima salute in quanto il dialogo politico non si è mai interrotto e il contatto diplomatico è sempre stato assiduo e continuo anche nei periodi più difficili della pandemia”. Nell’editoriale sul quotidiano governativo turco, l’analista italiana ricorda come lo stesso premier Draghi nel suo primo intervento in parlamento aveva esplicitamente espresso l'intenzione di impegnarsi in "un dialogo virtuoso con la Turchia" come partner importante anche nella Nato. (segue) (Tua)