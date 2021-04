Turchia-Italia: “Daily Sabah”, amicizia Roma-Ankara abbastanza forte da superare tensioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è un investitore chiave in Turchia, dove vanta la presenza di 1.550 società, osserva Giannotta, precisando che le aziende presenti in territorio turco sono “più che soddisfatte del contesto economico” del Paese ospitante. Inoltre, “esistono importanti sinergie politico-strategiche legate alla difesa, alla guerra al terrorismo, alla tratta di esseri umani, alle migrazioni e all'energia, che sono incise anche nei dossier regionali in cui Ankara e Roma condividono le stesse posizioni”, sottolinea l’analista e docente italiana. “In questi giorni di crisi sono stati tanti i commenti dei turchi sui social che si dicono offesi dalle dichiarazioni di Draghi, ma sono ancora capaci di riconoscere e difendere il rispetto che da e per gli italiani è sempre stato nutrito”, precisa Giannotta. Inoltre, come sottolinea l’analista ed esperta di Turchia, l’Italia ha svolto all’interno dell’Ue un ruolo importante nel moderare le posizioni del blocco anti-Turchia, proponendo un'agenda positiva nei confronti di Ankara. “Una linea che alla fine si è rivelata vincente, come è stato evidente durante l'ultimo vertice del Consiglio europeo, e ha aperto la strada al rilancio delle relazioni Turchia-Ue. Questo era lo spirito dei leader istituzionali dell'Ue in visita nella capitale Ankara, la cui successiva tempesta mediatica ha contribuito al degrado della Turchia”, sottolinea Giannotta. (Tua)