Bosnia: fonti stampa, ricercato ex direttore Raiffeisen su richiesta di Austria e Germania

- Le autorità della Bosnia-Erzegovina stanno ricercando "un ex alto funzionario" del settore bancario su richiesta di Germania e Austria. Lo riferisce il sito web "Klix", precisando che secondo le fonti del sito si tratterebbe dell'ex direttore dell'istituto di credito Reffeisein in Bosnia-Erzegovina, Karlheinz Dobnigg. Al momento l'ufficio del procuratore della Bosnia Erzegovina, insieme all'Agenzia statale per le indagini e la protezione (Sipa), sta conducendo attività coordinate e perquisizioni in due località a Sarajevo. Secondo quanto precisa ancora "Klix", le operazioni sono condotte nell'ambito di una più estesa indagine internazionale contro i crimini finanziari. "Le ricerche sono in corso nell'ambito delle attività di assistenza e cooperazione legale internazionale con le istituzioni austriache e tedesche. Allo stesso tempo, è stata avviata un'operazione in questi due Paesi. L'indagine riguarda dei sospetti di crimini finanziari e riciclaggio di denaro, in relazione a determinate rimesse e pagamenti per un importo totale di circa mezzo milione di euro", hanno spiegato dalla Procura. (Seb)