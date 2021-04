Montenegro: "Financial Times", governo chiede aiuto a Ue per ripagare alla Cina debito da un miliardo di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro ha chiesto aiuto all'Unione europea per ripagare il debito da un miliardo di dollari per il progetto di costruzione di un'autostrada finanziata dalla Cina, che non è peraltro ancora stata completata. L'autostrada tra il porto montenegrino di Antivari (Bar) e la località di Boljare viene costruita dalla China Road and Bridge Corporation, in base ad un accordo siglato nel 2014, ed è considerata parte di una più vasta "battaglia geopolitica" per guadagnare influenza nell'area balcanica. La risposta che Bruxelles darà a Podgorica, secondo gli esperti citati dal quotidiano britannico "Financial Times", aiuterà a capire quali sono le intenzioni dell'Ue nei confronti dei Paesi balcanici. Secondo il ministro delle Finanze montenegrino, Milojko Spajic, quella di sostenere l'economia del piccolo Paese balcanico dovrebbe essere una "facile vittoria" per Bruxelles. La decisione di Podgorica di accettare l'accordo proposto dalla cinese Exim Bank di finanziare l'85 per cento del progetto, con un prestito in dollari del valore di quasi un miliardo, si è infatti rivelata difficilmente sostenibile per il Montenegro che ora si trova indebitato mentre è ancora in corso il completamento dell'importante progetto infrastrutturale. (segue) (Rel)