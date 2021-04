Agroalimentare: Crea, in quarto trimestre battuta d'attesto con diminuzione di Pil, valore aggiunto e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo i segnali di ripresa dei tre mesi precedenti, l'andamento economico del quarto trimestre 2020 mostra una tendenza negativa in tutti i comparti produttivi. Rispetto al trimestre precedente, infatti, si registra una diminuzione del Pil dell'1,9 per cento, del valore aggiunto del 2,8 per cento e degli investimenti fissi lordi (-0,2 per cento). È quanto emerge dalla fotografia scattata negli ultimi tre mesi del 2020 da CreAgritrend, il bollettino trimestrale messo a punto dal Crea, con il suo Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia. Rispetto allo stesso periodo del 2019, fra ottobre e dicembre 2020 si è verificata una contrazione del -4 per cento sia dell'indice della produzione dell'industria alimentare sia di quello della produzione delle bevande (con un picco a dicembre di -11 per cento). Tiene, invece, la produzione di vini, grazie ai buoni risultati relativi ai mesi di ottobre e novembre che compensano la riduzione del 20 per cento di dicembre. Gli indici del fatturato dell'industria alimentare e delle bevande crescono sul mercato estero di 4 per cento e si contraggono su quello interno (in particolare l'industria delle bevande con -14 per cento). (segue) (Com)