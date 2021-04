Agroalimentare: Crea, in quarto trimestre battuta d'attesto con diminuzione di Pil, valore aggiunto e investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni agroalimentari nel quarto trimestre 2020 hanno superato i 12,2 miliardi di euro e, rispetto allo stesso periodo del 2019, crescono del 2,6 per cento, con un aumento dei flussi verso il Nord America (Stati Uniti +13 per cento e Canada +8,3 per cento), mentre le importazioni continuano a calare (-3,2 per cento). I prodotti maggiormente esportati sono stati i derivati dei cereali (soprattutto pasta), ortaggi trasformati (principalmente conserve di pomodoro), oli e grassi (soprattutto olio di oliva) e frutta fresca (uva da tavola, kiwi e mele). Infine, sulla base dei dati raccolti su Twitter dal 21 gennaio al 15 marzo 2021, in linea con il periodo precedente, emerge un forte aumento del clima di fiducia nei confronti del settore primario e delle sue politiche, con prevalenza dei giudizi positivi e molto positivi (69 per cento, + 10 per cento rispetto al periodo precedente) rispetto ai negativi e molto negativi (28 per cento). (Com)