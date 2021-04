Covid: oltre 4,2 milioni di vaccini in distribuzione alle regioni tra il 15 e il 22 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 4,2 milioni i vaccini che verranno complessivamente consegnati tra il 15 e il 22 di aprile alle strutture sanitarie delle Regioni. Oltre alle linee Pfizer, Moderna e Vaxzevria (di AstraZeneca), le consegne riguarderanno anche Janssen (Johnson & Johnson). Lo comunica in una nota la struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 del generale Francesco Paolo Figliuolo. Per quest’ultimo vaccino - somministrabile in un'unica soluzione - si tratta del primo approvvigionamento in assoluto per l'Italia. In particolare è prevista la distribuzione di oltre tre milioni di Pfizer suddivisi in due mandate di 1,5 milioni, circa mezzo milione di Vaxzevria, oltre 400 mila di Moderna, e di più di 180 mila di Janssen (Johnson & Johnson).(Rin)