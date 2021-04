© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo M5s alla Regione Lazio, in una nota comunica che la consigliera Gaia Pernarella "oggi non sarà in aula per l'elezione del nuovo presidente del Consiglio, a causa di un impegno di natura personale precedentemente preso". "La sua assenza, condivisa con il gruppo - si legge nella nota - è da ritenersi legata solo ed esclusivamente all'impossibilità di rimandare un appuntamento precedentemente fissato". (Com)