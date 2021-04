India: stampa, altri cinque vaccini disponibili entro il terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India potrebbe avere a disposizione altri cinque vaccini entro il terzo trimestre. Lo riferisce l’agenzia di stampa indiana “Asian News International” (“Ani”). Attualmente il Paese ne utilizza due: il Covaxin del produttore nazionale Bharat Biotech e il Covishield, come è stato chiamato l’Oxford-AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India (Sii). L’industria farmaceutica indiana è però coinvolta nello sviluppo e nella produzione di altri vaccini. I prossimi cinque in arrivo dovrebbero essere il russo Sputnik V, con la collaborazione dei Dr Reddy’s Laboratories; gli statunitensi Johnson & Johnson e Novavax, in collaborazione rispettivamente con Biological E e Serum Institute; il vaccino di Zydus Cadila e quello intranasale di Bharat Biotech. (segue) (Inn)