India: stampa, altri cinque vaccini disponibili entro il terzo trimestre (2)

- Lo Sputnik potrebbe essere disponibile entro giugno. Proprio oggi il Comitato degli esperti della materia (Sec) dell’autorità di vigilanza sui farmaci dell’India, la Central Drugs Standard Control Organisation (Cdsco), ne ha raccomandato l’uso di emergenza, raccomandazione preliminare all’autorizzazione. Il vaccino basato su vettori adenovirali umani sviluppato dall’Istituto nazionale di epidemiologia e microbiologia Nikolaj Gamaleja di Mosca con i finanziamenti del fondo sovrano Russian Direct Investment Fund (Rdif) è stato oggetto di studi integrativi in India, condotti da Dr Reddy’s. Nel frattempo, però, Rdif ha già firmato diversi accordi di partnership nel Paese, tre solo a marzo: con Stelis Biopharma per la produzione di 200 milioni di dosi, con Gland Pharma per altri 252 milioni e con Virchow Biotech per ulteriori 200 milioni. Un precedente accordo, per cento milioni di dosi, era già stato firmato con Hetero Drugs Limited di Hyderabad. (segue) (Inn)