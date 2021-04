India: stampa, altri cinque vaccini disponibili entro il terzo trimestre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto potrebbero essere disponibili i vaccini di Johnson & Johnson e di Cadilla Zydus. Biological E è impegnata su più fronti. L’estate scorsa ha firmato un accordo con Johnson & Johnson per la produzione di una sostanza usata nel suo vaccino. Nell’ambito di un’iniziativa lanciata a marzo dal Quad – Usa, India, Giappone e Australia – l’azienda di Hyderabad, nel Telangana, riceverà assistenza finanziaria dagli Stati Uniti, attraverso la Development Finance Corporation (Dfc), per accrescere la sua capacità produttiva e produrre entro la fine del 2022 almeno un miliardo di dosi di vaccini, incluso quello di J&J. Inoltre, lavora con i partner statunitensi Dynavax Technologies Corporation e Baylor College of Medicine a un altro vaccino, basato sugli antigeni, giunto alla terza fase di sperimentazione. Zydus Cadila (o Cadila Healthcare), grande compagnia di Ahmedabad (Gujarat), è alla terza fase del suo ZyCoV-D, che utilizza il Dna del coronavirus. (segue) (Inn)