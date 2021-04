India: stampa, altri cinque vaccini disponibili entro il terzo trimestre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguire il NVX-CoV2373, il vaccino ad antigene di Novavax, atteso per settembre, e il BBV154 di Bharat Biotech. Quest’ultimo è un vaccino intranasale che l’azienda indiana sta sviluppando insieme alla Washington University School of Medicine di Saint Louis. Gli studi preclinici sono stati effettuati sia in India sia negli Stati Uniti e anche i test di fase 1, su soggetti adulti e sani, si svolgeranno in entrambi i Paesi, negli Usa a Saint Louis e in India a Nagpur, Patna e Chennai. Il BBV154 si basa su un adenovirus di scimpanzé e può essere somministrato in forma spray, con una siringa senz’ago o con un contagocce. La società indiana detiene i diritti di distribuzione per tutti i mercati a eccezione di Stati Uniti, Giappone ed Europa. (Inn)