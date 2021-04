Vaccino: Figliuolo, tra il 16-22 aprile raggiunto obiettivo 315mila somministrazioni al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I 4,2 milioni di dosi - insieme a quelle ancora nelle disponibilità delle Regioni - contribuiranno in modo significativo al raggiungimento del target della campagna a livello nazionale: per la settimana 16-22 aprile si stimano circa 315mila somministrazioni giornaliere negli oltre 2.200 punti vaccinali in tutta Italia attivi". Lo comunica in una nota la struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 del generale Francesco Paolo Figliuolo.(Com)