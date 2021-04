Sicurezza: Cimbri (Unipol), tutela dati personali cruciale per transizione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se vogliamo che il digitale accompagni l’evoluzione del nostro Paese, che in questo momento si trova un po’ indietro, dobbiamo essere bravi a trasmettere fiducia alle persone: ciò avviene se ci sono certezza e sicurezza delle regole sull’utilizzo dei dati personali. Così l’amministratore delegato del Gruppo Unipol, Carlo Cimbri, intervenuto oggi ad un convegno organizzato dalla Consob in memoria di Angelo Apponi. “Questi dati possono ormai subire attacchi cyber in tutti i settori economici”, ha ricordato, sottolineando l’importanza della protezione e anche del tema della sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica e sociale. “L’uniformità dell’informativa finanziaria è fondamentale, così come la costituzione di un single access point europeo per confrontare i dati di diversi operatori e fornire ai clienti una rappresentazione dei rischi e rendimenti associati ad investimenti classificati come sostenibili, e quindi preferibili nell’ottica della transizione green”, ha concluso.(Ems)